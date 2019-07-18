Лавров прокомментировал борьбу с террористами в сирийском Идлибе

Москва, 18 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по ситуации в Идлибе ведется поиск решения, которое не нанесет вред мирным жителям.

По его словам, Россия не может бесконечно мириться с присутствием боевиков в зоне деэскалации Идлиб. Лавров напомнил, что боевики связаны с «Аль-Каидой»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

«Будем искать такое решение, которое не причинило бы вреда гражданскому населению», — подчеркнул российский министр в интервью газете Rheinische Post.

Сергей Лавров отметил, что в случае ликвидации очага присутствия боевиков в Сирии для Европы снизится уровень террористической угрозы, а также сократится приток мигрантов.

Ранее глава МИД РФ заявил, что американская сторона систематически нагнетает атмосферу в регионе. Он подчеркнул, что аналогичной политики придерживалась администрация 44-го президента США Барака Обамы.

Напомним, руководители оборонных ведомств России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации в сентябре 2018 года и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны.

1 Организация запрещена на территории РФ.