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Лавров надеется на поддержку усилий по созданию Конституционного комитета Сирии

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Лавров надеется на поддержку усилий по созданию Конституционного комитета Сирии

Москва, 18 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на международную поддержку формирования Конституционного комитета Сирии.

Как заявил Лавров в интервью газете Rheinische Post, Конституционный комитет должен стать гарантом дальнейшего мирного развития Сирии.

«Совместно с Ираном и Турцией, а также командой спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии работаем над формированием Конституционного комитета. Рассчитываем на поддержку этих усилий со стороны международного сообщества», — сказал министр.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, главная задача на сегодня состоит в восстановлении государственного суверенитета Сирии над всей территорией страны и политическом урегулировании конфликта с учетом интересов всего сирийского народа, чем и должен будет заняться Конституционный комитет.

Урегулирование ситуации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждалось на ряде площадок, в том числе — в Нур-Султане (ранее Астана — прим. ФАН) и Женеве.

Лавров надеется на поддержку усилий по созданию Конституционного комитета Сирии

В начале прошлого года в Сочи прошел первый конгресс сирийского национального диалога, впервые с начала войны в Сирии собравший широкий состав участников с разных сторон конфликта. Главным итогом конгресса стало решение о создании Конституционного комитета, который должен будет работать в Женеве и заниматься подготовкой сирийской конституционной реформы.

Ранее RT сообщил, что трехсторонний саммит в астанинском формате по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в середине августа в Турции.

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