Лавров заявил о намерении России продолжать сотрудничество с Ираном

Москва, 18 июля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена останавливать сотрудничество с Ираном.

Лавров ответил на вопрос журналистов Rheinische Post, которые попросили его прокомментировать ситуацию вокруг Ирана и США.По словам главы российского МИД, «капризы» других стран не станут поводом для свертывания сотрудничества с Тегераном.

«Исламская республика — наш сосед, у нас налажены прочные связи по многим направлениям. Приостанавливать абсолютно легальное, взаимовыгодное сотрудничество с Ираном в угоду чьим бы то ни было фобиям и капризам мы не намерены», — сказал он.

Отношения между США и Ираном существенно обострились в последнее время. Вашингтон вышел из ядерной сделки по Ирану и ввел жесткие санкции против ключевых сфер иранской экономики, добиваясь «изменения поведения» Тегерана.

Соединенные Штаты пытаются оказывать давление не только на Иран, но и на другие страны, вынудив покупателей иранской нефти прекратить закупки, и угрожая остальным санкциями за сотрудничество с Ираном.

Накануне американские СМИ обвинили Тегеран в захвате танкера Объединенных Арабских Эмиратов, который шел под флагом Панамы. Как пишет «Газета.ру», позднее выяснилось, что у судна возникли проблемы из-за технической неисправности и оно было отбуксировано к побережью Ирана для ремонта.