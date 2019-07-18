Лавров рассказал о расходах России и НАТО на военные нужды

Москва, 18 июля. Военные расходы НАТО в 2018 году составили около одного триллиона долларов, а российские за этот же период — менее 50 млрд долларов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью германской газете Rheinische Post.

Российский министр напомнил, что страны НАТО придерживаются агрессивной антироссийской политики. Это происходит под давлением США. Лавров подчеркнул, что Штаты потратили на военные нужды более 700 млрд долларов. По его словам, такие расходы являются ничем не оправданными.

Глава МИД РФ отметил, что увеличивается военное присутствие альянса около границ России и Белоруссии. Это ведет к военно-политической напряженности. Лавров также раскритиковал политику НАТО по включению в блок Северной Македонии и Черногории. По его словам, эти действия не являются логичными с точки зрения укрепления оборонного потенциала НАТО.

Лавров обратил внимание, что известны периоды «заморозки» отношений между Россией и НАТО. Такое случалось в 1999 году, когда страны НАТО совершили агрессию в отношении Югославии, а также после вооруженной авантюры режима Михаила Саакашвили в Южной Осетии в 2008 году.

Российский министр напомнил, что кризисы удавалось преодолеть, был создан Совет Россия — НАТО.

«В 2010 году состоялся Лиссабонский саммит Совета Россия — НАТО, на котором была поставлена цель вывести отношения на уровень стратегического партнерства», — заявил Лавров.

Ранее российский министр заявлял, что диалог между Россией и НАТО можно вернуть в конструктивное русло. По его словам, затяжной кризис между Москвой и альянсом наблюдается из-за неготовности НАТО создать в Евроатлантике архитектуру равной и неделимой безопасности вместе с российскими коллегами.