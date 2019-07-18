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Лавров указал на необходимость налаживания контактов между военными экспертами РФ и НАТО

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Лавров указал на необходимость налаживания контактов между военными экспертами РФ и НАТО

Москва, 18 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал наладить регулярные контакты между военными экспертами России и НАТО.

Министр напомнил, что не Москва была инициатором прекращения контактов между Россией и НАТО. Выступая за нормализацию отношений, РФ сформировала ряд конкретных предложений по снижению военной опасности, и следующие шаги — за Североатлантическим альянсом.

«Работа Совета Россия — НАТО на высшем и высоком уровне прекратилась не по нашей вине и не по нашей инициативе. Именно альянс принял решение о полном сворачивании практического сотрудничества и переходе к военно-политическому сдерживанию России. Это произошло в 2014 году, когда Запад недальновидно поддержал государственный переворот на Украине, а потом фактически закрыл глаза на развязанную Киевом военную кампанию против Донбасса», — сказал Лавров.

Лавров указал на необходимость налаживания контактов между военными экспертами РФ и НАТО

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал ситуацию в отношениях РФ и НАТО «как никогда тревожной».

«Альянс наращивает свое военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что повышает риски преднамеренных инцидентов и ведет к эскалации напряженности. Это совсем не то, что требуется сегодня для безопасности и стабильности в Европе», — отметил он.

По словам Лаврова, сформированные Россией предложения содержат и варианты предотвращения непреднамеренных инцидентов.

 «Ждем реакции натовцев. Со своей стороны, мы готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги», — резюмировал министр.

Как пишет «Газета.ру», ранее в НАТО случайно раскрыли места размещения американского ядерного оружия в Европе.

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