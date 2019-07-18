Лавров призвал Германию не закрывать глаза на неисполнение Киевом «Минска-2»

Москва, 18 июля. Германия не должна закрывать глаза на нарушение Украиной минских соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, тем самым Берлин пестует чувство вседозволенности у Киева

По словам российского министра, новый президент Украины Владимир Зеленский подает противоречивые сигналы, касающиеся мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Лавров выразил надежду, что украинские власти будут действовать в рамках реалистичного подхода, добавив, что Москва готова взаимодействовать с Киевом на основе прагматизма.

«Европейцы же, и, в первую очередь Германия, не должны пестовать у Киева ощущение вседозволенности, игнорировать массовые нарушения прав человека на Украине, нежелание украинского руководства следовать минским договоренностям. В этом смысле и на Германии лежит часть ответственности за урегулирование внутриукраинского конфликта», — заявил Лавров в интервью немецкой газете Rheinsche Post.

Глава МИД РФ добавил, что урегулировать конфликт в Донбассе можно при наличии политической воли, напомнив, что разведение сил и средств в конце июня позволило достичь определенного прогресса на пути к миру.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против ДНР и ЛНР в 2014 году после госпереворота на Украине. Донбасс не согласился с новым руководством страны, в ответ на это украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По данным ООН, жертвами операции стали более 10 тысяч жителей Донбасса.