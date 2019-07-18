Лавров предупредил о риске вооруженного столкновения между США и Ираном

Москва, 18 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал напряженность в отношениях между США и Ираном.

По его словам, любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями. Российский министр подчеркнул, что на риск вооруженного столкновения может оказать влияние наращивание американской военно-морской группировки, на фоне продолжающегося обмена обвинениями между Тегераном и Вашингтоном.

Лавров подчеркнул, что перспектива такого развития событий вызывает у Москвы серьезную тревогу. По его словам, Россия настаивает на том, чтобы стороны урегулировали проблемы политико-дипломатическими средствами. В частности, Вашингтон должен отказаться от санкций, ультиматумов и шантажа в отношении Тегерана, считает Лавров.

Ранее в Оманском заливе неизвестные совершили нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Ряд СМИ сообщили, что к танкерам были прикреплены магнитные мины, срабатывание которых привело к взрыву и пожару. Штаты обнародовали видеозапись, на которых рядом с танкерами якобы запечатлены члены КСИР. Иран опровергает причастность к этому происшествию.

Позже американский беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана и был сбит. Об этом сообщили представители иранских военных. Штаты утверждают, что дрон, перед тем как был сбит, находился в Ормузском проливе, который является международным воздушным пространством, сообщает «Газета.ru».

Напомним, британская газета Daily Mail написала, что действующий президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «назло» своему предшественнику Бараку Обаме. Об этом якобы сообщил экс-посол Великобритании в США Ким Дэррок в секретных телеграммах руководству.