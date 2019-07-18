Зеленскому предложили разобрать на запчасти ракетный крейсер «Украина»

Москва, 18 июля. Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера «Украина», который начали строить еще во времена СССР.

Судостроительный завод в Николаеве закрыли, когда рабочим не чем стало платить зарплату. Пл данным концерна «Укроборонпром», работа завода оказалась заблокированной из-за того, что правительство с февраля 2015 года отказывается возмещать ему средства на содержание недостроенного крейсера, доставшегося украинской армии в наследство от СССР.

После того, как Полторак и Зеленский посетили крейсер, министр обороны сообщил, что состояние крейсера таково, «что вооружение и оснащение непригодны к использованию».

«Его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать», — заявил глава оборонного ведомства.

Полторак добавил, что из запчастей, оставшихся от крейсера, можно будет отремонтировать другие украинские военные суда, передает «Царьград». В этой связи министр призвал президента поднять этот вопрос на заседании правительства.

Крейсер «Украина» был заложен в 1984 году, спущен на воду в 1990 году. Спустя шесть лет его строительство остановили из-за отсутствия финансирования. В начале нулевых введение крейсера в состав ВМС признали «нецелесообразным». Более 10 лет крейсер стоит у причальной стены судостроительного завода, оставаясь на балансе изготовителя.

В «Укроборонпроме» оценили ежегодное содержание крейсера в 15 млн гривен, но из-за недостатка средств на содержание он «просто гниет».