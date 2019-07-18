Два пуска американских ракет с военными спутниками отложили из-за технических проблем

Вашингтон, 18 июля. Старт американских ракет-носителей Atlas-5 и Delta-4 с военными спутниками перенесен с июля на август из-за технических проблем.

Как сообщает компания United Launch Alliance (ULA), пуск ракеты Delta-4 с навигационным спутником ВВС США с космодрома на мысе Канаверал перенесен с 25 июля на срок не ранее 22 августа. Отсрочка обусловлена проблемой, возникшей в ходе проверки одного из узлов на предприятии-поставщике компонентов.

Ранее ULA сообщила о переносе с 17 июля на дату не ранее 8 августа старта ракеты-носителя Atlas-5 со спутником связи американских ВВС. Тогда в компании заявили о выявлении такой же, как и для Delta-4, проблемы. Для ракеты Atlas-5 это стало уже вторым отложенным пуском. Ранее она не полетела из-за неисправной батареи.

В марте нынешнего года ракета-носитель Delta-4 вывела на орбиту американский военный спутник связи, способный передавать информацию со скоростью до 11 гигабайт в секунду. Тогда пуск также переносили на несколько дней из-за неких «выявленных неполадок».

Как пишет «Газета.ру», в Роскосмосе засомневались в надежности космических кораблей США. По словам официального представителя госкорпорации Владимира Устименко, российские космонавты не будут отправляться в космос на новых американских ракетах в 2020 году до тех пор, пока не подтвердится безопасность полетов.

Как подчеркнул Устименко, особенно много вопросов есть к компаниям Boeing и SpaceX, занимающимся созданием космических кораблей.