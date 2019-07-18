Зеленский объяснил свое появление в плавках перед украинцами

Киев, 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский вышел на люди в плавках, чтобы показать свое желание быть ближе к народу. Об этом украинский президент рассказал в видеоролике, который он выложил на свой YouTube-канал.

Во время визита в Мариуполь, Зеленский искупался в фонтане, а прибыв в Одессу, украинский президент вместе со своей командой отправился плавать в море. В обоих случаях поведение Зеленского вызвало критику в социальных сетях.

«Я в начале самом говорил, что я иду в политику, но хочу остаться человеком. Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так – 8.30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите? Чтобы я был как бывший президент? Чтобы я был Вова-инкогнито? Чтобы я ездил на Мальдивы? Есть желание быть среди людей», ― ответил на критику Зеленский.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае текущего года, победив во втором туре выборов бывшего руководителя страны Петра Порошенко. Ранее Зеленский получил известность в качестве шоумена и предпринимателя. Он сыграл несколько ярких ролей в кино, а проекты возглавляемой им студии «95 квартал» пользовались успехом на Украине, пишет «Газета.ру».