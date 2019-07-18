Лавров раскритиковал попытки США навязать Европе сжиженный газ

Москва, 18 июля. Попытки навязать европейскому потребителю сжиженный природный газ из США противоречат рыночным и демократическим принципам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Rheinische Post.

Лавров подчеркнул, что сотрудничество в энергетической сфере «не должно превращаться в арену сведения политических счетов».

«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США», — заявил дипломат.

Глава МИД РФ выразил надежду, что европейские партнеры РФ при принятии решений по газовому и иным вопросам будут исходить из интересов своих народов, а не действовать согласно установкам, сформулированным за океаном.

Лавров рассказал, что, несмотря на все проблемы, строительство газопровода «Северный поток — 2» идет по плану. Он особо обратил внимание на выгоды для других стран от реализации проекта. В частности, речь идет о капиталовложениях, которые «обеспечивают работой свыше 57 тыс. человек в странах ЕС».

«Подчеркну: «Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект, призванный укрепить энергобезопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей», — обратил внимание глава МИД РФ.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» прокладывают по дну Балтийского моря от России до Германии. Главной целью проекта является обеспечение надежных поставок газа в Европу. Завершить строительство газопровода планируют к началу 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Россия, Германия, Швеция и Финляндия уже одобрили реализацию проекта «Северный поток — 2», компании осталось получить разрешение только от Дании.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США и Украина. Первые борются за европейский рынок для сбыта своего сжиженного газа, а вторые боятся потерять прибыль от транзита российского газа через украинскую территорию.

В минувший вторник стало известно, что компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG построила две трети от общей протяженности газопровода по двум ниткам. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1,628 тысячи километров газопровода — 66,3% от его общей протяженности.