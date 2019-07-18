Водитель насмерть сбил двух пешеходов в Сочи, появилось видео с места ЧП

Сочи, 18 июля. ДТП со смертельным исходом произошло в Сочи в Адлерскому районе на Урожайной улице. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил двух пешеходов, перебегавших улицу в неположенном месте.

Как сообщается, в ДТП погибли 55-летняя женина и Мурманска и местный житель, примерно 60 лет. Они оба скончались на месте. Сейчас уточняются все обстоятельства инцидента, сообщает «Пятый канал»

Напомним, что в прошлом месяце в Сочи произошло крупное ДТП. По два легковых автомобилей столкнулись, двигаясь из «курортной столицы» в сторону поселка Лазаревское. От удара «Ниву» выбросило на остановку общественного транспорта. В результате аварии одна женщина скончалась на месте, пострадали трое граждан, среди них двое несовершеннолетних.