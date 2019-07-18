Конгресс США выступил против резолюции по импичменту Трампа

Вашингтон, 18 июля. Большинство в палате представителей США проголосовало против рассмотрения резолюции по импичменту президента США Дональда Трампа.

Свои голоса за то, чтобы отложить резолюцию, отдали 332 конгрессмена, против — лишь 95. Как сообщает РИА Новости, голосование однако не означает, что резолюцию больше не будут рассматривать, члены Конгресса лишь согласились отложить ее.

Процедуру импичмента Трампа инициировал Эл Грин, который считает, что глава Белого дома совершил преступления. Среди них, по мнению сенатора, есть предположительно расистские комментарии.

Отметим, в начале июля стало известно, что показатели рейтинга Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства. Как сообщала «Газета.ру», 44% американцев одобряют работу главы государства, что на два пункта выше по сравнению с началом его президентства.

В то же время, он остается в целом непопулярным по личным и профессиональным качествам, что свидетельствует о его уязвимом положении на президентских выборах 2020 года. Этот же опрос показал, что импичмент Трампу поддерживают 39% опрошенных.

Американские СМИ сообщали, что третий человек в иерархии власти США – председатель нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы видеть Дональда Трампа в тюрьме. Об этом сама политик, член Демократической партии, представляющая Калифорнию, заявила во время частной беседы с другими лидерами демократов.

Говоря о неприятии Трампа, политик выступает против импичмента. По словам Пелоси, президент «этого не стоит», а досрочное прекращение его полномочий может разделить страну.