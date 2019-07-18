В США закрыли дело обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси

Нью-Йорк, 18 июля. Американская прокуратура сняла все обвинения с голливудского актера Кевина Спейси, которого подозревали в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

Решение было принято после того, как пострадавший от действий Спейси мужчина потерял свой смартфон. На устройстве находились доказательства вины актера. Именно на них и строилось обвинение.

Мужчина сослался на право не свидетельствовать против себя, когда давал показания относительно пропажи смартфона. В суде заявили, что уголовное дело в отношении Спейси не будет продолжено при постоянной ссылке на это право, сообщает CBS.

Напомним, в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 80-х годах. Разразился скандал. Восемь актеров сериала «Карточный домик», в котором участвовал Спейси, заявили о домогательствах с его стороны. Позже его обвинили в неподобающем поведении еще около 30 человек. После этого с актером разорвал контракт Netflix. Также сцены с его персонажем вырезали из фильма «Все деньги мира», а также из китайского фильма «Спрятанный», сообщает «Газета.ru».

Последний фильм в карьере актера — «Клуб миллиардеров» — собрал в первый день проката в США 162 доллара.

Отметим, что сам прославленный актер не признает вину в сексуальных домогательствах. В январе 2019 года на одном из судебных заседаний Спейси хранил молчание, сообщают «Известия».