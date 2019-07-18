Лавров рассказал о попытках сорвать строительство «Северного потока – 2»

Москва, 18 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал поправки к газовой директиве «третьего энергопакета» Евросоюза. По его словам, они были задуманы для того, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2».

Лавров напомнил, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом, задачей которого является укрепление энергобезопасности Европы и снижение цена на газ для европейцев.

«На этом фоне недоумение вызывают настойчивые попытки определенных сил «вставлять палки в колеса», мешать реализации проекта. Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к «газовой директиве» «Третьего энергопакета» Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны», ― заявил Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Российский министр добавил, что у Москвы не остается сомнений в том, что эти поправки были задуманы исключительно для того, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» прокладывают по дну Балтийского моря от России до Германии. Главной целью проекта является обеспечение надежных поставок газа в Европу. Завершить строительство газопровода планируют к началу 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.