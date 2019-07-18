Антонов рассказал о визовой войне, развязанной США против России

Вашингтон, 18 июля. Американская сторона развязала против российских дипломатов «визовую войну», от которой пострадали и американские дипломаты в России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов напомнил о ситуации в апреле прошлого года, когда 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из Соединенных Штатов.

«С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну», — констатировал дипломат.

Он уточнил, что Вашингтон перестал выдавать визы для дипломатов и административно-технического состава. Были введены правила, согласно которым за визу для российского дипломата нужно было предоставить визу дипломату США.

Антонов выразил уверенность, что дипломаты США в Москве, как и их российские коллеги, «испытывают проблемы». Решение данных затруднений остается за США, передает РИА Новости.

Отметим, ранее газета The New York Times сообщила, что Москва якобы не дала визы 30 педагогам Англо-американской школы, в которой учатся дети иностранных предпринимателей и дипломатов. По мнению американской стороны, указывало издание, «это была попытка оказать политическое давление».

Антонов назвал эту статью ложью. Он подчеркнул, что «ни одного отказа сделано не было». Появление подобного текста, по его мнению, это давление и выламывание рук.

«Это нечестно, некорректно, и вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты», — заявил посол РФ.

Статью The New York Times в среду прокомментировали в МИД РФ, назвав ее «откровенной ложью». В ведомстве обратили внимание на то, что «учителя американской школы в российской столице направляются в РФ в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие».

Напомним, что в августе 2017 года США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам в связи с сокращением штата американских дипломатов в РФ, которое в свою очередь произошло в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

Кроме того, в марте прошлого года Соединенные Штаты отказались выдавать визы сборной РФ по вольной борьбе. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова тогда заявила, что Америка грубо нарушила свои обязательства как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования.