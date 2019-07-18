В Киеве заявили, что Украина обогнала Сомали по уровню смертности населения

Москва, 18 июля. Политика Киева за последние 28 лет так называемой независимости поставила украинское население на путь массового вымирания. Об этом заявил киевский политолог и блогер Александр Семченко.

По его словам, Украина успела лишиться практически всех своих достижений за период советской власти.

«Они не создают что-то новое, не создают что-то великое. В конце концов, через 16 лет после Великой Отечественной войны человек в космос полетел – событие мирового масштаба. Украина 28 лет независимая, чего добились, что произошло? Разрушили страну. Была великолепная база, лучшие кадры, промышленная база одна из лучших в мире, Украина входила в десятку. И что сделали?», — приводит слова Семченко портал «ПолитНавигатор».

Он напомнил, что Сомали демонстрирует лучшие показатели, чем Украина. Например, делегацию из африканской страны в прошлом году допустили к голосованию во Всемирной организации здравоохранения, а украинскую делегацию – нет, так как Киев до сих пор не погасил задолженность перед ВОЗ. Кроме того, Украина уже обогнала Сомали по уровню смертности, отметил Семченко.

Напомним, что сейчас на Украине по данным украинских властей проживают 42 млн 153 тысячи человек. Эта цифра, предположительно, значительно меньше из-за огромной миграции из страны.

В министерстве здравоохранения Украины заявили, что основной причиной смертности жителей страны являются сердечно-сосудистые заболевания. От них умирают более 70% населения. При этом система диагностики этих заболеваний не соответствует нужному уровню в стране, заявила ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.