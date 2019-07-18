Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Киев, 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны разработать механизм по получению украинского гражданства в качестве второго для этнических украинцев из других стран. Об этом сообщили в офисе президента Украины.

«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», — говорится в сообщении в Facebook.

Также планируется, что будет создан механизм по упрощенному представлению гражданства для людей, права и свободы которых нарушаются в странах их проживания.

В офисе президента Украины подчеркнули, что указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей «создает дополнительные препятствия» на пути к деэскалации конфликта в Донбассе.

Напомним, 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число украинских граждан, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь на него могут претендовать не только жители «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» — к ним относятся ДНР и ЛНР, а также жители этих областей в целом.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович покинул Украину, опасаясь за свою жизнь. Оппозиция провела в стране новые президентские выборы. Позже на Украине началась гражданская война: Киев ввел войска на территорию юго-востока страны, жители которой не согласились с результатами переворота и объявили о независимости. Военный конфликт не урегулирован до сих пор.