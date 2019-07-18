В офисе Зеленского оценили упрощение получения гражданства РФ для жителей Донбасса

Киев, 18 июля. Упрощенное получение гражданства РФ создает препятствия для решения конфликта в Донбассе, заявили в офисе президента Украины.

В сообщении офиса украинского президента говорится, что указ российского лидера Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины «создает препятствия» для «реинтеграции» региона.

«Офис президента Украины с грустью и негодованием встретил известие о продлении ареста 24 украинских моряков, а также подписание президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства. Считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — гласит заявление офиса.

В среду, 17 июля, Путин подписал указ, увеличивающий число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. В соответствии с документом, на упрощенное получение паспорта гражданина РФ могут рассчитывать не только украинцы, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, но и жители Донецкой и Луганской областей в целом.

Напомним, в ноябре прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно проникли в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Российские пограничники были вынуждены задержать нарушителей, находившиеся на борту кораблей военные моряки и сотрудники СБУ были арестованы. Накануне Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам до 24 октября.

Жители Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году отказались признавать легитимность пришедшего к власти в результате госпереворота правительства. В ответ киевские власти объявили о проведении на юго-востоке страны «антитеррористической операции». Гражданская война в Донбассе продолжается до сих пор, ее жертвами, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Как пишет «Газета.ру», президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм, позволяющий выдавать украинское гражданство жителям «дружественных стран».