В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО из-за покупки С-400

Вашингтон, 17 июля. Замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг отказался отвечать на вопрос о возможном исключении Турции из НАТО.

По словам Трахтенберга, решение об исключении Турции из НАТО должен принимать сам Североатлантический альянс.

«Это решение для альянса НАТО. Турция является давним членом НАТО», — сказал он в ответ на вопрос, останется ли Турция в составе альянса после приобретения российских систем противовоздушной обороны С-400.

Трахтенберг добавил, что не будет отвечать на вопрос, что именно должно произойти далее.

«Не нам здесь это решать», — отметил замглавы Пентагона.

Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон продолжит сотрудничество с Анкарой, но только в рамках ограничений, связанных с поставками российских зенитно-ракетных комплексов.

«США по-прежнему высоко ценят наши стратегические отношения с Турцией. Как у союзников по НАТО, наши отношения многослойны и не связаны исключительно с F-35. У нас крепкие военные отношения, и мы будет продолжать активно сотрудничать, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции», — говорится в распространенном комментарии.

На прошлой неделе начались поставки в Турцию российских систем С-400 в рамках контракта, заключенного между Анкарой и Москвой в 2017 году. За 2,5 млрд долларов Турция получит четыре дивизиона комплексов ПВО. Ранее США активно пытались противостоять реализации этой сделки, навязывая турецким партнерам по НАТО собственные системы Patriot. Также Белый дом пригрозил Анкаре отменой продажи новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Москвой по С-400 «самым важным моментом» в истории страны.

Как пишет «Газета.ру», МИД Турции назвал незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству F-35.