Москва, 18 июля. Ситуация для Украины резко ухудшиться, когда руководство ЕС сменится, и на место «друзей» Киева придут прагматичные политики с новыми интересами, заявил политтехнолог Андрей Золотарев. Эксперт рассказал об опасениях ЕС касательно того, что Украина может стать «европейской Мексикой».

Эксперт выразил мнение, что новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «далеко не худший вариант» для Киева из-за ее достаточно жесткого отношения к России.

«Но в целом друзья Украины уйдут (из руководства ЕС), как тот же друг Порошенко и Зеленского — Юнкерн. Придут куда более прагматичные и жесткие политики, которые будут говорить с Украиной на языке интересов», — цитирует слова Залоторева «ПолитНавигатор».

Эксперт подчеркивает, что «конфетно-букетный период» между ЕС и Украиной закончился давно. Теперь отношения станут менее эмоциональными. По мнению Золотарева, Европа уже получила от Украины что хотела, и теперь стремится максимально оградиться от проблемного соседа.

«В то же время ЕС прекрасно понимает, что Украину он не переварит — слишком большая территория и слишком много проблем. Им главное, чтобы в двери Евросоюза громко не стучались, не стали источником конфликта… европейской Мексикой», — добавил политолог.

Отметим, ранее замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что страна стала «мировым хабом» по поставкам контрабанды в ЕС. По его словам, с территории страны ежегодно поставляется в Европу около пяти миллиардов контрафактных сигарет, что наносит бюджету ЕС убытки в размере около миллиарда евро.

Золотарев же ранее сообщил, что Украина каждый год лишается сотен тысяч высококлассных специалистов, что приводит к серьезному дефициту трудового ресурса в стране. Он обрати внимание на то, что «Украина катастрофическими темпами вымирает, разница между рождаемостью и смертностью составляет около 230 тысяч в год».