Киев, 17 июля. Украина каждый год лишается сотен тысяч высококлассных специалистов, что приводит к серьезному дефициту трудового ресурса в стране. Об этом заявил политтехнолог Андрей Золотарев на пресс-конференции в украинской столице.

«Украина катастрофическими темпами вымирает, разница между рождаемостью и смертностью составляет около 230 тысяч в год. Заметьте, это население такого областного центра, как Житомир. То есть ежегодно мы теряем население такого областного центра, как Житомир, и это без войны, без голода, репрессий», — отметил он.

По его словам, массовая трудовая миграция является еще одной серьезной проблемой. Так как специалисты не могут найти работу на Украине, они вынуждены уезжать на заработки в Россию и страны ЕС.

«В некоторых областях уже стало проблемой найти даже квалифицированную строительную бригаду, сварщиков скоро можно будет заносить в Красную книгу», — приводит слова Золотарева портал «ПолитНавигатор».

Более того, украинские власти на протяжении несколько лет отстаивали позицию, что Украина является «щитом Европы», стоящим на пути «агрессивной России». Однако политика киевских властей привела к тому, что за последние пять лет множество квалифицированных специалистов покинули Украину и нашли новую работу в России, в том числе – и на оборонных предприятиях. Таким образом, украинцы укрепляют военную мощь «агрессора». Например, инженеры предприятий Николаева, где когда-то была развитая судопромышленность, теперь принимают участие в программе модернизации российского флота.

Напомним, что согласно данным МВФ, количество трудовых мигрантов, ежегодно покидающих Украину ради работы за рубежом, достигает трех миллионов человек. Министерство социальной политики Украины ранее также сообщало, что число выезжающих из страны трудовых мигрантов может достигать девяти миллионов человек, включая граждан, которые проживают за границей не постоянно. Это 20% всего населения Украины и 37% трудоспособного населения страны.