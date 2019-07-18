В Совфеде оценили призыв Зеленского начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Москва, 18 июля. Россия может пойти на освобождение задержанных в Керченском проливе украинских моряков в том случае, если за этим начнется обмен «всех на всех». Об этом заявил журналистам РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Я не исключаю жеста доброй воли с российской стороны. Но только при ясном понимании, что последует за этим жестом»,— отметил Морозов.

По его словам, необходимо руководствоваться в этом вопросе не избирательным, а общим подходом.

«Если всех, значит всех», — подчеркнул член комитета Совфеда.

Он пояснил, что в вопросе освобождения украинских моряков нельзя придерживаться избирательности по принципу «сначала отпустим этих, а потом других».

Морозов задался вопросом, почему бы не начать обмен с главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По его словам, необходимо обсуждать проблему как единую и комплексную.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских пограничников. Корабли были задержаны, на их борту находились 22 моряка, а также два сотрудника СБУ. Они были арестованы, возбуждено уголовное дело по нарушению госграницы России.

Главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский был задержан СБУ в Киеве в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и поддержке Донецкой и Луганской Народных Республик. Журналист не признал свою вину, с 17 мая 2018 года он находится под стражей. Вышинский имеет российское и украинское гражданство, сообщает «Газета.ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. Он назвал ситуацию беспрецедентной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает судебное разбирательство в отношении главреда РИА Новости Украина «театром абсурда». В беседе с журналистами «Аргументов и фактов» он подчеркнул, что журналиста арестовали исключительно за принадлежность к российскому СМИ и за честное освещение текущих событий в стране.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возобновление нормального диалога между Россией и Украиной может начаться после возвращения арестованных моряков.

Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул, что поддерживает обмен задержанными по формуле «всех на всех». Он подчеркнул, что сначала хотел бы вернуть на Украину арестованных моряков, сообщает RT.