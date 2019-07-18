Антирейтинг партии Порошенко перед выборами в Раду продолжает расти

Киев, 18 июля. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» остается лидером парламентского антирейтинга, увеличив его на 1,4%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного центром «Социальный мониторинг».

Согласно данным на начало июля, за партию «Европейская солидарность» не готовы голосовать 44,1% украинцев, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 24,2%, «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 15,5%. Последнее место в антирейтинге занимает партия, основанная действующим президентом Владимиром Зеленским, «Слуга народа» (2,5%).

Уровень «негативного отношения к политическим партиям» среди всех респондентов у «Европейской солидарности» составил 45,5%.

Выборы в Верховную раду должны были состояться в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Ранее сообщалось, что Государственным бюро расследований Украины было возбуждено 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц. Порошенко был вызван на допрос как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако экс-президент так и не явился в ГБУ. Ему была отправлена повторная повестка.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что его клиент не получал повесток на допрос в ГБУ и до выборов в Верховную раду к следователю не пойдет, так как занят «в деятельности, связанной с выборами».