Зеленский намерен освободить от оплаты услуг ЖКХ украинцев старше 70 лет

Киев, 18 июля. Команда украинского президента Владимира Зеленского разрабатывает новую экономическую модель, благодаря которой люди старше 70 лет смогут не оплачивать коммунальные услуги. Об этом объявил сам Зеленский в видео, опубликованном на его канале в YouTube.

«Есть идея, пока о ней очень сложно говорить, но я думаю, что идея очень креативная​​​. Сейчас наши ребята ищут экономическую модель как людям старше 70 лет, когда человек физически не может работать... как этому человеку не платить коммуналку», — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что ему удалось снизить тарифы на коммунальные услуги на 12%, однако этого, по его словам, мало.

В мае во время торжественной церемонии присяги президента Владимир Зеленский назвал тарифы ЖКУ, низкие зарплаты главными бедами украинцев. По словам его представителя в правительстве Андрея Геруса, президент Украины понимает, что это действительно проблемный вопрос.

Он отметил, что Зеленский не давал обещаний народу Украины изменить тарифную политику.

Напомним, что ситуация с ценами на коммуналку на Украине сложилась критическая и имеет явную тенденцию к дальнейшему ухудшению. Поэтапное увеличение тарифов на услуги ЖКХ на Украине продиктовано требованиями МВФ, который на протяжении многих лет перечислял Киеву в качестве кредитов десятки миллиардов долларов США.