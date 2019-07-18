В России хотят отменить налоговые льготы для пальмового масла

Москва, 17 июля. Законопроект о повышении НДС на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

После совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Володин сообщил, что обсуждались обращения граждан, которые обеспокоены повсеместным использованием в пищевых продуктах пальмового масла. Россияне опасаются, что это снижает качество продуктов и может нанести вред здоровью.

«Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%», — цитирует слова Володина его пресс-служба.

Отметим, с 1 июля вступили в силу новые правила продажи молока и молочной продукции: продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться на полках. То есть, у тех продуктов, где нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая надпись.

В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог отделить их от других пищевых продуктов, сообщала «Газета.ру». Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ».