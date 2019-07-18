Пентагон назвал потери Турции из-за прекращения участия в программе F-35

Вашингтон, 18 июля. Турция потеряет 9 млрд долларов из-за отказа США сотрудничать по программе F-35. Об этом заявила замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

Согласно программе, Турция могла производить более 900 деталей к американским истребителям. В рамках кооперации с турецкими производителями Анкара получила бы 9 млрд долларов, отметила Лорд.

«Турция, очевидно и, к сожалению, потеряет рабочие места и некоторые экономические возможности», — заявила замминистра обороны США.

Напомним, что поставки российских систем С-400 начались в Турции 12 июля. Планируется, что российское вооружение будет использоваться турецкими военными с апреля 2020 года.

Вашингтон выступал резко против этой сделки. Штаты предлагали Анкаре отказаться от покупки С-400, приобретя вместо российского оружия американские комплексы Patriot. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны.

Контракт на поставку российских ЗРК был заключен в 2017 году. Он составил 2,5 млрд долларов. Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой в мире.

«Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе», — заявил турецкий лидер.

Напомним, 12 июля три транспортных самолета доставили на военную базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. После развертывания комплексов Анкара сможет контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.