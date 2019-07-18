В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес России по малайзийскому Боингу

Москва, 18 июля. Вся история с «виновностью» России в крушении малайзийского Boeing притянута за уши, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

Комментируя заявление Совета Европы, в котором содержался призыв к России признать вину за авиакатастрофу над Донбассом, Джабаров напомнил, что Запад изначально выбрал самый простой и выгодный для себя курс, заключающийся в обострении ситуации в Донбассе и повышения градуса антироссийской истерии в мире.

Джабаров призвал спокойно относиться к заявлениям европейских политиков. По его словам, в конечном итоге, им будет стыдно за свои обвинения в адрес России.

МИД РФ, комментируя декларацию Совета Европы, указал, что «доказательства» причастности России откровенно подгонялись под выгодную для Запада версию. Такого же мнения придерживается и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который заявил, что Западу не интересно установить истину – ему куда важнее дискредитация России.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек. Выживших в авиакатастрофе не было. Киев обвинил в трагедии ополченцев. В Донбассе сообщили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте; в тоже время, на линии соприкосновения в Донбассе находились украинские подразделения ПВО.