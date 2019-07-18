Покупка Турцией С-400 скажется на ее взаимоотношениях с НАТО, уверены в США

Вашингтон, 18 июля. Покупка Турцией у России систем С-400 подрывает обязательства страны в рамках НАТО. Об этом заявили представители Белого дома.

Они подчеркнули, что Турция уже более 65 лет является союзником США. Все члены НАТО взяли на себя обязательства по отношению к российским системам. Турция подрывает их, что будет иметь для Анкары «пагубные последствия», считают в Белом доме.

Напомним, Вашингтон настаивал, чтобы Турция отказалась от покупки С-400 у России. Контракт был заключен в 2017 году, его сумма составила 2,5 млрд долларов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал покупку российского вооружения суверенным правом страны.

«Это наше суверенное право, это наше решение, никто не может требовать от нас отказаться от него», — заявил Эрдоган 8 апреля в рамках совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Штаты грозили задержать или отменить поставку Турции истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки. В пятницу в турецкую столицу прибыли 14 самолетов с элементами российских комплексов. Ожидается, что С-400 встанет на вооружение в Турции к 2020 году.

Ранее американский центр частной разведки Stratfor заявил, что С-400 может быть подвержен одной уязвимости. По мнению экспертов, опасность представляет массированная атака в тот момент, когда работа С-400 не может быть подкреплена иными средствами противовоздушной обороны. Аналитики также считают, что С-400 является самой эффективной системой ПВО среди существующих.