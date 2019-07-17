Нью-Йорк, 17 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит в этом году визит в Россию, где он намеревается подписать ряд важных соглашений с российским правительством. Об этом рассказал министр иностранных дел Венеуэлы Хорхе Арреаса.

Выступая на ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, Арреаса рассказал, что у России и Венесуэлы есть много вопрос для обсудждения.

«Россия очень важна для нас, мы будем принимать делегации из России и посылать свои делегации в РФ. И в какой-то момент, я уверен, что в этом году президент Мадуро поедет в Москву и подпишет новые соглашения с российским правительством и организациями», ― заявил Арреаса.

Он добавил, что именно Россия является одним из главных союзников и партнеров Венсуэлы в ряде сфер. По словам венесуэльского министра, Москва и Каракас должны всегда находится в контакте на всех дипломатических уровнях.

Напомним, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, следуя командам из Вашингтона, объявил сам себя «временным главой» государства и сразу же был признан США и их союзниками. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Ранее Мадуро рассказал, почему Гуайдо не объявляет выборы в Венесуэле.

Российский президент Владимир Путин раскритиковал методы, при помощи которых Гуайдо пытается захватить власть в республике. По его словам, «человек вышел на площадь, поднял к небу глаза и провозгласил себя президентом».