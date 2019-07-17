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Призыв Порошенко к ЕП сохранить санкции против РФ оценили в Совфеде

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Призыв Порошенко к ЕП сохранить санкции против РФ оценили в Совфеде

Москва, 17 июля. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил призы экс-президента Украины Петра Порошенко к Европарламенту сохранить и усилить санкции против России.

Сенатор в интервью RT констатировал, что в Европарламенте до сих пор «сохраняются антироссийские настроения». Однако нельзя говорить и об «особой любви к Украине, потому что уже все начинают понимать, что творится в стране». Кроме того, по его словам, Европа начинает понимать, что «минские соглашения на самом деле не выполняет именно украинская сторона».

Цеков подчеркнул, что Европарламенту для решения проблем в Донбассе необходимо принимать меры непосредственно к Киеву.

«Эти меры имели бы очень хороший эффект. А вот санкционная политика против России несправедлива и неправильна, поэтому своей цели не достигает», — резюмировал он.

Призыв Порошенко к ЕП сохранить санкции против РФ оценили в Совфеде

В среду Порошенко сообщил журналистам, что украинская делегация обратилась с просьбой к депутатам Европарламента, чтобы в резолюции обязательно было прописано сохранение санкций против России.

Минские договоренности были приняты для урегулирования гражданской войны на юго-востоке Украины, которая продолжается с 2014 года. Соглашения опередили шаги по деэскалации конфликта, однако Киев регулярно нарушает международные договоренности, в том числе наносит артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.

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Источник: RT
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