Зеленский надеется стать первым успешным президентом Украины

Киев, 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду остаться в истории страны как первый успешный руководитель.

«Хочется сделать что-то. Честно, хочется войти в историю. Я бы хотел, чтобы наша команда вошла в историю, чтобы все нас уважали. Потому что нет ни одной команды президента за все 30 лет, которых люди на улице когда узнавали бы — радовались и очень уважали», — заявил Зеленский в видеоинтервью.

Глава Украины также пожаловался, что никому нельзя доверять. Он подчеркнул, что, кроме его узкого круга, «вообще нет людей, которым можно доверять».

«Все врут, все берут взятки, воруют и при этом с улыбкой на лице. Цинизм высшего уровня», — посетовал Зеленский.

В интервью Зеленский рассказал, как дети относятся к его новой должности. По его словам, сын гордится тем, что его отец — президент страны.

«Мы ему сказали, что такого говорить нельзя, поэтому он говорит, я сын знаете кого», ― рассказал президент Украины.

Зеленский победил на состоявшихся весной президентских выборах, обойдя Петра Порошенко, который на тот момент был действующим главой государства. В итоге Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,46%. Выборы проводились в два тура — с 31 марта по 21 апреля.

В среду в Сети появилось видео скандала с участием Зеленского в аэропорту города Николаева. Инцидент произошел между ним и директором воздушной гавани Федором Барной. К скандалу привел неудобный вопрос Барны во время обсуждения планов по модернизации терминала аэропорта и количества необходимых на это денег, передавала «Газета.ру».