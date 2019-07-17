Белый дом обозначил планы дальнейшего сотрудничества с Турцией на фоне ситуации с С-400

Вашингтон, 17 июля. Американские власти продолжат сотрудничать с Турцией, однако будут учитывать ограничения, связанные с поставками российских комплексов ЗРК С-400.

По словам представителей Белого дома, Вашингтон высоко ценит стратегические отношения с Турцией. Штаты считают военные отношения между странами крепкими и многословными, а также не сосредоточенными на F-35.

«Мы будем продолжать активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции», — говорится в распространенном комментарии Белого дома.

Ранее в Вашингтоне заявили, что покупка комплексов С-400 делает невозможным для Турции приобретения самолетов F-35, сообщает RT.

Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Общая сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. Штаты настаивали, чтобы Турция отказалась от поставок российского вооружения, и вместо С-400 приобрела американские комплексы Patriot. В Белом доме также заявляли о возможности задержать или отменить продажу Анкаре истребителей F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался идти на уступки. Он пояснил, что турецкие военные будут использовать С-400, если на страну будет совершено нападение. Он назвал российские комплексы самыми мощными в мире.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что Турция планирует с помощью С-400 защищаться от Ирана и Израиля. Именно с этим государствами у Анкары периодические возникают конфликты. Кроме того у Турции обострились отношения с США. Историк напомнил, что Штаты стояли за попыткой государственного переворота, который должен был сместить с поста Эрдогана.