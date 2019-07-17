Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

Дамаск, 17 июля. Шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама подверглись обстрелам со стороны боевиков. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Сараф, Калъат-Марза и Джей-Бахса провинции Латакия, Хамамият и Хараб-эль-Хизатио провинции Хама, а также населенного пункта Сабикия провинции Алеппо», ― сказал он.

Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Кроме того, за прошедшие сутки специалисты ЦВПС провели одну гуманитарную акцию в районе Ибн Якуб аселенного пункта Алеппо.

Всего с начала процесса мирного урегулирования российский ЦПВС провели 2165 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 488,7 тонн.