Эксперт оценил идею перехода на электронные паспорта в РФ

Москва, 17 июля. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал информацию о переходе с 2022 года на электронные паспорта РФ.

Мухин в интервью RT обратил внимание на то, что идея электронных документов существует давно. Однако на сегодняшний день без бумажных или пластиковых носителей не может обойтись ни одна страна.

По словам эксперта, речь может идти о том, что паспорт через сайт «Госуслуги» будет загружен на телефон, и своим смартфоном можно будет воспользоваться как идентификационным документом. При этом, по словам эксперта, носитель все равно нужен: бумажный, пластиковый или в виде смартфона.

В среду вице-премьер Максим Акимов заявил, что через три года закончится выдача бумажных паспортов в стране, последний паспорт бумажного типа россияне смогут получить в 2022 году.

Он уточнил, что россияне, не желающие использовать паспорта нового типа, то есть электронные, смогут сохранить бумажные версии. Тех, кто будет пользоваться документами старого образца, никак наказывать не будут.

Как сообщала «Газета.ру», Акимов продемонстрировал образец новых электронных паспортов россиян. Он представляет собой пластиковую карточку. Паспорт будет иметь голографические изображение и российскую криптографию, обладать QR-кодом и возможностью бесконтактного чтения. Срок действия документа составит 10 лет.