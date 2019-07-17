Зеленского возмутила чиновница, назвавшая его малороссом

Киев, 17 июля. Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко произошел конфликт из-за того, что Москаленко ранее называла Зеленского «малороссом».

Зеленский прибыл в Николаев, где встретился с местной администрацией. Там он вступил в полемику с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая резко высказывалась в отношении Зеленского в соцсетях. В частности, она называла его «малороссом», требовала снять его кандидатуру с выборов и грозила «поднять на вилы». Зеленский напомнил ей об этих словах.

«Я малоросс?! Вы серьезно говорите, что я малоросс?» ― приводит реакцию Зеленского телеканал «Царьград».

Москаленко попыталась оправдаться, что эти записи были опубликованы ею до выборов. Однако такой ответ Зеленского не устроил.

«То есть тогда я был малороссом, а тут исправился и стал украинцем?» ― уточнил Зеленский у Москаленко.

Затем он потребовал он нее самой доказать, что она является украинкой.

Напомним, что шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. Зеленский официально занял высший административный пост страны. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.