Лондон назвал цель переброски фрегата HMS Kent в Персидский залив

Лондон, 17 июля. Минобороны Великобритании уточнило, что направит фрегат HMS Kent в район Персидского залива для защиты британских интересов и обеспечения свободы судоходства на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном, передает Reuters.

В ведомстве выразили сожаление, что данные о «заранее запланированной переброски танкера RFA Wave Knight были объединены с направлением HMS Kent в [Персидский] залив».

«Мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении деэскалации в регионе и будем соответствующим образом действовать, чтобы защитить интересы Великобритании и обеспечить свободу судоходства», — говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

В минобороны добавили, что переброска HMS Kent призвана подтвердить, что в море у Британии «есть корабль, который будет соответствовать этим целям».

Ранее стало известно, что ВМС Великобритании намерены разместить фрегат HMS Kent и танкер вспомогательного флота RFA Wave Knight в Персидском заливе. Планируется, что танкер начнет выполнять задачи в заливе уже в начале августа. Фрегат прибудет на место назначения позже и заменит на боевом дежурстве эскадренный миноносец HMS Duncan.

До этого сообщалось о планах Лондона направить в регион миноносец HMS Duncan, который должен заменить участвовавший в недавнем инциденте в заливе фрегат HMS Montrose, которому предстоит плановое обслуживание и смена экипажа.

Неделей ранее Великобритания заявила, что три иранских катера в районе Ормузского пролива «попытались помешать» британскому нефтяному танкеру British Heritage. Как сообщал RT, в заявлении Лондона говорилось, что фрегат королевских военно-морских сил Montrose «был вынужден встать» между катерами и танкером и сделать «устное предупреждение», чтобы обеспечить безопасность британского судна.

В Иране опровергли эти заявления. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подчеркнул, что их патрули не взаимодействовали с какими-либо иностранными судами. По мнению главы МИД исламской республики Мохаммада Джавада Зарифа, Великобритания заявила об этом инциденте, чтобы обострить ситуацию в регионе.