В Госдуме назвали своевременным указ о гражданстве РФ для жителей Донбасса

Москва, 17 июля. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал своевременным указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех жителей Донбасса.

«Считаю, что эта мера своевременна, правда, в негативном смысле, так как вчера на Украине вступил в силу закон о фактически запрете русского языка», — заявил Калашников в интервью ТАСС.

По его словам, подписание указа является правильным, поскольку это важно для всех, кто хотел бы, чтоб его дети говорили на русском языке. Депутат заметил, что многие жители территории ДНР и ЛНР были вынуждены покинуть зону конфликта и более там не живут.

Калашников добавил, что на фоне притеснения русскоязычного населения на Украине данный указ «надо распространить на всех украинцев».

Напомним, согласно документу, подписанному Путиным, получить российский паспорт в упрощенном порядке смогут украинцы, проживающие не только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, но и жители в целом Луганской и Донецкой областей.

Как сообщала «Газета.ру», некоторые беженцы с Украины заплакали от радости, когда узнали о том, что российский лидер подписал указ.

Отметим, ранее украинская сторона негативно отозвалась об инициативе Москвы. Депутаты Верховной рады и члены кабмина Украины назвали произошедшее «бандитизмом» и призвали «вытянуть все трудовые ресурсы» с территории Донбасса. Правительство Украины постановило не признавать выданные жителям Донбасса российские документы. Об аналогичных намерениях говорили в Европейском совете, передавал RT.