Митинг оппозиции на Трубной площади провалился, не собрав и двухсот человек

Москва, 17 июля. На Цветном бульваре прошла «акция» оппозиции в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму. В целом на нее пришли менее двухсот человек, хотя руководство оппозиции утверждало, что их готовы поддержать не менее дести тысяч избирателей.

При организации этой «акции» оппозиция решила пойти на хитрость, объявив, что мероприятие на Трубной площади проходит под видом встречи с зарегистрированным кандидатом Сергеем Цукасовым. Однако в итоге ее центральными фигурами стали те, кто получил отказ в регистрации на выборах из-за подделки или махинаций с подписями. Несмотря на отсутствие дождя, на призыв оппозиции откликнулись менее двухсот человек.

Недопущенные до выборов представители оппозиции пытались призвать своих сторонников требовать от Мосгоризбиркома изменить свое решение, несмотря на ряд грубых нарушений при сборе подписей избирателей. Стоит отметить, что нарушения были выявлены довольно серьезные.

Например, «юрист» так называемого «ФБК» Любовь Соболь не только занималась масштабной фальсификацией подписей, организовав целую «фабрику» по производству фальшивых подписных листов, но и активно записывала данные уже умерших людей. Одной из таких мертвых душ оказалась бывшая работница избирательной комиссии. Когда этот факт вскрылся, на заседании Окружной комиссии предложили почтить память усопшей минутой молчания. В ответ Соболь, нисколько не стесняясь, сорвала минут молчания и устроила скандал.

Несмотря на весомые доказательства массовых махинаций с подделками подписей, оппозиция попыталась подбить толпу на беспорядке. Однако число сторонников оппозиции падает с каждым днем. Последний митинг собрал ничтожно мало участников.

Напомним, что московская городская избирательная комиссия отказала 12 кандидатам, в том числе Илье Яшину и Любови Соболь, в регистрации на выборы из-за слишком высокого процента поддельных подписей. Новость о том, что оппозиционных кандидатов уличили в фальсификации, не стала откровением. Ранее общественник Илья Ремесло сообщил, что Мосгоризбирком обнаружил несоответствия в подписных листах оппозиционных кандидатов. Расследование показало, что часть подписантов в пользу оппозиционных кандидатов мертвы. Кроме того, в столице были раскрыты штабы по рисовке подписей в пользу кандидатов из оппозиции.