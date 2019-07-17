Яшин вместо сбора на Трубной предпочел выпить с друзьями

Москва, 17 июля. Сторонник скандально известного блогера Алексея Навального Илья Яшин не стал поддерживать своих «коллег» по протестному «митингу» в центре Москвы и оправился в ресторан вместе с друзьями.

Яшин после короткого выступления на Трубной площади переместился в ресторан, где предпочел выпивать со своими друзьями, хотя поддерживающие его люди все еще не разошлись с «акции» в поддержку якобы «независимых» кандидатов.

В среду на Трубной площади в Москве прошел несогласованный митинг, на котором оппозиция высказала претензии к Мосгоризбиркому, отказавшему в регистрации кандидатам с поддельными подписями. На мероприятие пришли менее 200 человек, хотя «оппозиционеры» заявляли, что их поддерживают более десяти тысяч избирателей, сообщали «Народные новости».

Отметим, что Яшина сняли с выборов в Мосгордуму из-за превышения процента брака в подписных листах. Ранее были представлены доказательства фальсификаций подписей, собранных в поддержку кандидатов в Мосгордуму от ОПГ блогера Алексея Навального. Общественник выяснил, что среди «подписантов» в пользу оппозиционных кандидатов оказались давно умершие люди.

Напомним также, что разбежавшиеся от оппозиционера сборщики подписей уже рассказывали, как идейный подельник Навального организовал работу, недоплачивал деньги за труд, хотя сам катается на шикарном немецком Mercedes, о чем сообщали СМИ. Бывший координатор Мещанского района Петр Проскуркин в своем Facebook также рассказал, как оппозиционер организовал «фабрику» для махинаций с автографами и обманывал людей с денежными выплатами.

Напомним, выдвижение претендентов на место депутата Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего о желании стать кандидатами заявили 426 человек. Окончательное решение о регистрации принимали окружные избирательные комиссии. 16 июля окружные избиркомы отказали в регистрации ряду кандидатов. В их числе кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, музыкант Сергей «Паук» Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Также ранее отказ получил Илья Яшин.