Зеленский признался, что почти никому не доверяет

Киев, 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может доверять только «узкому кругу» людей, так как очень многие вокруг врут и воруют.

«Я думал, что никому нельзя верить. А произошло так, что больше, чем никому, нельзя верить. То есть, совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все врут, все берут взятки, все воруют», ― заявил Зеленский в видео на своем канале в YouTube.

Напомним, что по словам Зеленского, за первый месяц своей работы в должности президента Украины он успел провести встречи с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским и другими представителями крупного бизнеса. В ходе этих встреч обсуждались экономические инициативы, которые были подготовлены командой Зеленского.

Президент Украины также добавил, что все представители крупного бизнеса согласились взять на себя ответственность за решение конкретных экономических и социальных вопросов.

Ранее Зеленский рассказал, что у него общего с главным героем сериала «Слуга народа» Василием Голобородько, чью роль исполнил сам Зеленский. По словам Зеленского, он, как и его персонаж, хочет сделать политику честной, а жизнь на Украине – лучше.

В то же время, по словам Зеленского, в отличие от Голобородько, он не может себе позволить ездить на работу на велосипеде, поскольку это нарушает протокол безопасности. Что касается внешней политики, то тут главной задачей Украины является развитие хороших отношений с НАТО, МВФ и Евросоюзом, добавил президент.