Порошенко попросил Европарламент усилить антироссийские санкции

Страсбург, 17 июля. Украинская делегация призвала Европарламент сохранить и усилить антироссийские санкции, об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение санкций против России», — написал Порошенко в Twitter.

Экс-президент Украины добавил, что делегация также попросила ЕП исполнить решение Международного трибунала о задержанных за провокацию в Керченском проливе моряках ВМС Украины. Кроме того, Порошенко обратился к ЕП с просьбой обязать Москву опубликовать «перечень политзаключенных, незаконно удерживаемых» в РФ.

Минские договоренности были приняты для урегулирования гражданской войны на юго-востоке Украины, которая продолжается с 2014 года. Соглашения опередили шаги по деэскалации конфликта, однако Киев регулярно нарушает международные договоренности, в том числе наносит артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о невозможности требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию гражданской конфликта в Донбассе. Глава государства отметил, что невозможно требовать от Москвы того, что от нее не зависит. Путин подчеркнул, что одним из пунктов минских соглашений является принятие закона об амнистии украинской стороной. Российский лидер призвал обратить внимание на невыполнение Киевом условий соглашения.