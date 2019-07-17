Зеленский связал возвращение украинских моряков с налаживанием отношений с РФ

Киев, 17 июля. Возвращение на Украину моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года, может стать шагом для возобновления нормального диалога с Россией, считает украинский президент Владимир Зеленский.

«Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», — сказал Зеленский в видеозаписи, размещенной на его YouTube-канале.

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам чиновника, стороны коснулись вопросов урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война. Помимо этого, стороны обсудили тему совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон конфликта лиц.

В ноябре прошлого года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России. Украинские моряки выполняли в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников остановиться. В итоге 24 моряка, среди которых двое были сотрудниками Службы безопасности Украины, были задержаны. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Суд отправил нарушителей под стражу, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам.