Разговор с Путиным стал предвыборной акцией Зеленского. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Писатель и общественный деятель Николай Стариков поделится мнением о европейских санкциях против Турции, о первом разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также о событиях, происходивших ровно 74 года назад в Потсдаме.

— Санкции ЕС против Турции. В чем отличия между причинами и, собственно, ограничениями, которые Евросоюз применил к России и теперь планирует в отношении Турции?

— Я предлагаю сначала разобраться с тем, что такое санкции. Я бы их разделил на две части: первая — легитимные санкции, вводимые ООН в соответствии с международным законодательством; вторая — санкции стран или группы стран, вводимые по внутренним интересам, не имеющим отношения к мировым законам. Мы живем в эпоху, когда большинство санкций относятся ко второму разряду, то есть незаконному. Вот по такому принципу действуют сегодня США и ЕС. Им не понравилась позиция России в «крымском вопросе» — посидели, покряхтели, ввели санкции. Но никакого международного обоснования они не имеют.

В чем же разница между нашей страной и Турцией? Антироссийские санкции наращиваются чуть ли не каждые три месяца, при этом используется элемент персональных ограничений, их не было даже во времена СССР. С Турцией ситуация иная — это разговор о том, что вступление Турции в ЕС, которое давно заморожено, будет еще более долгим. Но главный вопрос — в формальном поводе для санкций. Дело в том, что в 70-х Турция высадила военных на Кипре для защиты турецкого населения острова. Впоследствии это привело к тому, что он разделился на две части. Есть официально признанный Кипр, а есть Республика Северный Кипр, признанный только Турцией.

А кому же принадлежат природные богатства Севера? Вот представьте ситуацию сегодняшней Украины. Спросите киевского политика: «Кому принадлежит уголь Донбасса?» — он скажет, что киевской власти. Спросите то же самое у жителя ДНР — он ответит другое. Такая же ситуация с поправками происходит и на Кипре. Давайте спросим себя: существуют ли санкции против Турции за признание северной республики? Нет. А за ее поддержку? Нет. Есть лишь санкции, где эта история, давно забытая в мировой политике, просто-напросто используется для давления на турок.

— Обнародован очередной доклад о Boeing 777, сбитом в 2014 году над Донбассом. Европа призывает Россию к ответственности, фактически никак это не аргументируя, а «доказательная» база строится на мнении ангажированных журналистов. Что вы об этом думаете?

— Мне это напоминает следователя, у которого не хватает доказательств. И поэтому он так обращается к подозреваемому: «Слушай, ну возьми ты на себя вину, а суд скостит срок, если сделаешь явку с повинной». Но, если бы хватало доказательств, разговор был бы совершенно другим, что и показывает очередной призыв Европы — она вновь апеллирует к эмоциям. Представьте себе, прошло уже пять лет, идет расследование, в котором Россию не приглашают участвовать, лишь спустя 4,5 года заводятся уголовные дела. А еще нам все время говорят, что вина России якобы для мирового сообщества была очевидна сразу. Но ничего этого на самом деле нет. Поэтому Европа обращается к эмоциям и поддерживает определенный антироссийский накал в информационной сфере, вместо того чтобы передать дело в суд и какие-то доказательства все-таки предъявить.

— Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первые телефонные переговоры. Об их содержании общественности почти ничего не известно. Однако в администрации украинского лидера уже анонсировали следующий раунд общения, а также обмен пленными. О чем нужно поговорить президентам? И почему Москва реагирует очень сдержанно и не торопится отвечать?

— Бывает общение равновеликих величин, а бывает общение величин несопоставимых. Совершенно ясно, что Зеленский пока никакого политического веса не имеет, поэтому и оценки России у него очень сдержанные. Киев захотел поговорить? Хорошо, давайте. Но перед этим Зеленский наговорил столько: «Я начну разговор с Путиным с того, что Крым и Донбасс — это Украина». В принципе, на этом можно и заканчивать, так как обсуждать, по сути, нечего. Но самое интересное, что с момента этого разговора мы знаем о нем только две вещи: первая — он состоялся, и вторая — первым словом Путина было «здравствуйте»

А вот о словах Зеленского нам не рассказывают. Но все же, если Зеленский эту фразу — глупую и недипломатичную — сказал, то почему же украинская сторона гордо об этом не заявляет? Вот даже в мелочах начинают украинцев обманывать. А маленькая ложь рождает большое недоверие. Дальше от Украины появилась информация, которую Россия никак не комментирует: о возможном обмене удерживаемых лиц. Вот только странно, что одна сторона об этом говорит, а другая нет. Можно сделать только один вывод: этот разговор нужен был Зеленскому, и ничего существенного тот не сказал. Но показать это в преддверии выборов совершенно неудобно. В остальном же — съездил на Запад, пообщался с Путиным. Все это дополнительные голоса избирателей. Так что к этим переговорам нужно относиться как к очередной предвыборной акции Зеленского и не более того.

— 17 июля 1945 года началась третья и последняя официальная встреча лидеров «большой тройки» — крупнейших держав антигитлеровской коалиции (Великобритания, СССР, США). Какое значение имела эта встреча для послевоенного времени и для дальнейшего развития отношений между странами-участницами?

— Это была по счету уже третья встреча руководителей союзных государств. И, как мне кажется, именно в Потсдаме пошла большая трещина, которая закончилась холодной войной, по инициативе наших геополитических соседей. Есть один важнейший факт: между конференциями в Ялте и Потсдаме США получили ядерное оружие. Сталин на тот момент об этом еще не знал, поэтому в ходе переговоров Труман подошел к нему, что, кстати, отражено в различных мемуарах, и как бы мимоходом сказал, что Штаты обладают новым оружием разрушительной силы. Труман впоследствии пишет, что на лице Сталина не было никаких эмоций, поэтому американскому президенту показалось, что тот даже не понял, о чем речь.

Сталин же вернулся к своей делегации и объяснил, что на самом деле произошло и что нужно срочно ускорить работы товарища Курчатова над советским ядерным оружием. Еще одним вопросом, обсуждавшимся в Потсдаме, были репарации. Фактически Сталин согласился с тем, что львиная доля золотого запаса «Третьего Рейха» останется в руках союзников. СССР же получил репарации промышленным оборудованием и долей немецкого флота. Правда, Черчилль попытался свести к необходимости его уничтожить — лишь для того, чтоб не усилить флот СССР. А для Британии, владычицы морей, это вопрос принципиальный. Но в данном споре Сталин отстоял интересы Советского союза. В целом же, Потсдамская конференция стала последней, где лидеры союзнических держав общались друг с другом, вслед за ней начнется холодная война вплоть до крушения СССР. Но это уже совсем другая история.