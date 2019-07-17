ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию по лихорадке Эбола в ДР Конго

Женева, 17 июля. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане».

В среду состоялось экстренное заседание в Женеве, на котором рассаматривалось положение дел в ДРК. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность.

Причиной стали зарегистрированные случаи заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в ДРК, а также в Уганде. При этом Гебрейесус добавил, что на данный момент «нет свидетельств дальнейшего местного распространения вируса ни в Гоме, ни в Уганде».

В конце прошлой неделе министерство здравоохранения ДР Конго подтвердило информацию о первом случае заражения вирусом Эбола в Гоме. Пациентом оказался священник, который приехал в город из расположенного в 200 км населенного пункта Бутембо. Мужчину сразу же изолировали, а водителя и пассажиров автобуса, на котором он прибыл, привили, передавали «Известия».

Согласно последним данным, смертность за последние 11 месяцев из-за эпидемии лихорадки Эбола в восточной части ДРКонго пробила отметку в 1600 человек. Отмечается, что органы здравоохранения зарегистрировали 2382 случая заражения Эболой, из которых 1606 закончились смертью.

Эпидемия Эболы началась в Северном Киву в августе прошлого года, а затем распространилась на провинцию Итури. Нынешняя эпидемия является второй по величине за всю историю после того, как в период между 2014-2016 годами в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне от болезни скончалось более 11 тысяч человек.

В начале июля «Газета.ру» сообщала, что Роспотребнадзор разработал новую вакцину против лихорадки Эбола. У новой вакцины нет побочных реакций. Кроме того, она дает эффективный защитный иммунитет против лихорадки.