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Зеленский рассказал, как его сын называет отца-президента

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Зеленский рассказал, как его сын называет отца-президента

Киев, 17 июля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как дети относятся к его новой должности. По его словам, сын гордится тем, что его отец – президент страны. Зеленский так же отметил, что он с женой уже попросили их сына не говорить вслух, что он ребенок президента: вместо этого он говорит, что он сын «сами знаете кого».

«Дочь привыкла уже, сначала очень волновалась. Сын в целом рад, он говорит - он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя, поэтому он говорит, я сын знаете кого», ― рассказал Зеленский на своем канале в Youtube

Также он добавил, что его жена Елена, став первой леди страны, очень волнуется, так как она «очень педантичная».

Напомним, что Владимир Зеленский победил на состоявшихся весной президентских выборах, обойдя Петра Порошенко, который на тот момент был действующим главой государства. В итоге Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,46%. Выборы проводились в два тура — с 31 марта по 21 апреля.

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Источник: РИА Новости
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