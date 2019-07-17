США исключили продажу Турции самолетов F-35

Вашингтон, 17 июля. Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 несовместима с приобретением американских самолетов F-35. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, опубликованном на сайте администрации США.

Исходя из ее слов, Штаты исключили продажу Турции самолетов F-35 в связи с поставками Анкаре российских ЗРК.

«К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в [программе] F-35», — говорится в заявлении.

Отмечается, что американский истребитель «не может сосуществовать» с российской «платформой сбора разведданных», которая, как считает американская сторона, «будет использоваться для изучения передовых возможностей» самолета.

В Белом доме отметили, что Вашингтон предлагал Анкаре «встать в начало очереди» на приобретение американских ЗРК Patriot, однако не добился успеха. В заявлении Гришэм также сказано, что Турция более 65 лет является «давним и надежным партнером и союзником по НАТО», но приобретение С-400 «подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя по отношению к российским системам».

«Это [решение] будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с НАТО», — заявила Гришэм.

Однако, по ее словам, Штаты по-прежнему высоко ценят стратегические отношения с Турцией, и они не сосредоточены «исключительно на F-35».

«Наши военные отношения крепки, и мы будем продолжать активно сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием систем С-400 в Турции», — отмечается в заявлении.

Ранее начались поставки российских ЗРК С-400 в Турцию. По сообщению турецкого оборонного ведомства, в Анкару прибыли уже 14 самолетов с элементами комплексов ПВО.

Вашингтон выступал против сделки по ЗРК между Москвой и Анкарой и требовал от Турции отказаться от российских комплексов. Взамен Штаты предлагали приобрести американские Patriot, при этом угрожая задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35. Власти Турции отказались идти на уступки американской стороне.