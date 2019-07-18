Сирия итоги за сутки на 18 июля 06.00: ВВС Сирии атакует боевиков в Хаме и Латакии, армия США проводит совместные учения с боевиками

Сирия, 18 июля. ВВС Сирии атакует боевиков в Хаме и Латакии, армия США проводит совместные учения с боевиками. На севере Ирака в городе Эрбиль совершено нападение на турецких дипломатов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположения боевиков в Алеппо, в Латакии и на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с радикалами на северо-западе провинции Хама и в Идлибе, отразили нападение «умеренной оппозиции» в Даръа.

«Джейш аль-Изза»: потеряла десять боевиков в ходе работы ВВС Сирии на северо-западе провинции Хама.

Курды: подозреваются в вооруженном нападении на турецких дипломатов в Эрбиле в Ираке, в Хасаке потеряли бойца при нападении группы вооруженных боевиков на патруль, строят укрепления в Дейр-эз-Зоре и перебрасывают конвой тяжелой военной техники.

«Джебхат Ан-Нусра1»: обстреляла западные кварталы Алеппо из минометов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает расположения сирийской армии в Хаме из РСЗО «Град».

Международная коалиция: проводит совместные с боевиками учения на военной базе «Ат-Танф» в Хомсе.

ВС Турции: направили военный конвой и бульдозеры к границе с провинцией Ракка.

«Исламское государство1»: подозревается в организации нападений на курдские блокпосты в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Провинция Латакия

В Латакии ВВС Сирии совершили боевой вылет и нанесли точечные удары расположениям альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе Курдских гор, города Кабана и поселка Аль-Хадер, передал новостной портал Baladi News.

По сведениям местного источника новостей в сети Twitter Harbieh Nadie, вечером в районе поселка Джаблех был слышен взрыв, после чего один из снарядов был обнаружен поблизости от авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». По всей видимости, боевики предприняли еще одну попытку атаковать авиабазу, но снаряд до нее даже не долетел.

Согласно данным портала Al Masdar повстанцы-джихадисты используют туннели, чтобы обходить линии обороны сирийской армии в горных районах Туркоманских гор и на склонах Аль-Акрад.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли удар с воздуха по расположениям «умеренной оппозиции» в районе поселка Аль-Бавабия на юге провинции, сообщает канал Masar Press Net.

Согласно данным источника в сети Twitter Rana Alasad, боевики «Ан-Нусры» атаковали с помощью гранатомета северо-запад столицы провинции Алеппо, обстреляв жилые кварталы в районе Аз-Захра. Местный рынок на улице Нил был обстрелян из двух минометов. Данных о пострадавших мирных жителях не поступало.

Провинция Хомс

Армия США возобновила военную подготовку боевиков на своей военной базе «Ат-Танф». Как сообщает агентство Anadolu Agency, были проведены совместные учения военнослужащих и боевиков «Джейш Магавир ат-Таура». Военные источники передали, что боевиков готовят к военным действиям в различных погодных условиях для борьбы со «спящими ячейками» ИГИЛ1 в Сирии. Отметим, что в настоящее время боевики, сосредоточенные вокруг военной базы США, в основном, занимаются вымогательством в лагере для беженцев «Эр-Рукбан», который находится в районе 55-километровой зоны безопасности вокруг базы.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Гаранидж неизвестный с автоматом застрелил двух бойцов SDF, передал канал Halab Today TV. В поселке Дибан неизвестные также спровоцировали перестрелку у контрольно-пропускного пункта с курдским ополчением. В результате один боец скончался, а второй был ранен. В обоих нападения подозреваются боевики ИГИЛ1, совершающие вылазки на подконтрольных курдам территориях на востоке Евфрата.

Днем отряд сирийских военнослужащих провел рейд в районе поселка Маррат на востоке провинции на фоне участившихся нападений «спящих ячеек» на востоке провинции, как передал Deir Ezzor 24. Вечером к Дибану прибыл курдский конвой тяжелой военной техники. Бойцы SDF начали строительство оборонительных укреплений, сообщил Twitter-канала News Jorf.

Провинция Даръа

Утром боевики «умеренной оппозиции» напали на военный автомобиль сирийской армии на дороге у города Ядуда. Отряд отбил нападение боевиков, в результате перестрелки пострадали шесть солдат, о чем сообщает новостной портал SANA. Напомним, что 14 июля неизвестные боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции ВС РФ на дорожном участке Хараба – Маараба. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майора Алексей Бакина, пострадавших среди российских военнослужащих и повреждений военной техники нет. Отметим, что в Даръа по-прежнему сохраняются очаги напряженности, где действуют группировки боевиков.

Провинция Идлиб

Днем боевики заявили о том, что им удалось сбить залпом из ракетной установки разведывательный самолет сирийской армии на юге провинции Идлиб, как передает Twitter-канал Masar Press Net. Правительственные СМИ пока не подтверждают потери ВВС Сирии на юге провинции.

Сирийская армия приступает к подготовке нового этапа военной операции в Хаме, как передает новостное агентство Al Masdar. Днем силы САА были развернуты в районе долины Аль-Габ, несмотря на попытки террористов перерезать пути сообщения, взорвав мост.

ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям джихадистов в поселке Ракая-Саджна и у Кафр-Саджны на юге провинции, как сообщил портал Step News Agency. Сведения о потерях радикалов пока уточняются.

Провинция Ракка

Местные источники передали, что к окрестностям города Тель-Абъяд турецкая армия перебросила конвой из внедорожников и бульдозеров, сообщает новостное агентство Masar Press Net. Из непрерывных сообщений о потоках турецких конвоев, которые продолжают прибывать к границам Сирии, можно сделать вывод, что турецкая армия продолжает подготовку к масштабному наступлению на востоке от реки Евфрат на территории, контролируемые курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) стягивает силы на северо-западе Хамы. По данным портала Al Masdar, помимо солдат и спецназа в провинцию прибыл конвой танков и тяжелой военной техники.

ВКС РФ и ВВС Сирии совершили совместные боевые вылеты к расположениям джихадистов у поселка Тель-Маллах, Кафр-Зета и Аль-Латамина, сбросив бомбы на опорные пункты и склады боеприпасов джихадистов. Информации о потерях радикалов в настоящее время не поступало и выясняется.

10 боевиков группировки «Джейш аль-Изза» были ликвидированы в результате операции ВВС Сирии на северо-востоке Хамы, как передает источник в сети Twitter AMM Syria. Четверо боевиков были убиты в районе города Маарет-ан-Нуман, где ими был атакован отряд САА.

Вечером радикалы ударили по лагерю правительственных сил в районе поселка Джурин, обстреляв его из систем ведения залпового огня «Град». Данные о потерях в рядах сирийских военнослужащих не поступали, как уточняет портал Step News Agency.

Провинция Хасака

Очередное нападение на курдский блокпост было совершено к востоку от реки Евфрат. На этот раз взрыв прогремел в районе Гувейран столицы провинции Хасака. Террорист-смертник подорвал свой автомобиль у курдского блокпоста, как передает новостной канал Syria Watan News. В результате взрыва были ранены три мирных жителя, никто из курдского ополчения не пострадал. Место взрыва было оцеплено курдскими силами внутренней безопасности «Асайиш».

Как минимум 16 человек, подозреваемых в причастности к боевиками ИГбыли арестованы боевиками SDF в поселке Тель-Мишхин, как передал новостной портал Rojava Network.

В поселке Маркада неизвестным был застрелен курдский сотрудник внутренней безопасности «Асайиш», о чем сообщает Twitter-канала Masar Press Net. Неизвестный открыл огонь из автомата по курдскому патрулю и скрылся после этого с места перестрелки. Курдское ополчение подозревает в нападении «спящие ячейки» «Исламского государства», но известные медиа-каналы группировки никаких официальных заявлений еще не публиковали.

Ирак

В городе Эрбиль двое неизвестных совершили вооруженный налет на ресторан, в котором находились сотрудники турецкого консульства, находящиеся в Ираке с дипломатической миссией. В результате нападения пострадали три дипломата, среди них находился заместитель генерального консула Турции, как передало агентство РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции подтвердило гибель одного сотрудника.

Налет был спланированным актом, стрелявшие были вооружены пистолетами с глушителями. Нападение произошло на территории провинции, которая входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. «Рабочая партия Курдистана» (РПК) отрицает ответственность за нападение.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, что Анкара будет тесно сотрудничать с Багдадом для расследования инцидента и в случае необходимости в Ирак будет направлена специальная комиссия.

1 Организация запрещена на территории РФ.