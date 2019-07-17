Путин и Лукашенко сделали остановку на острове Коневец по пути в Петербург

Санкт-Петербург, 17 июля. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по пути с Валаама в Петербург сделали остановку на острове Коневец на Ладожском озере.

Как передает ТАСС, лидеры двух стран посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь.

Остров Коневец находится в западной части Ладожского озера. Коневский Рождество-Богородичный монастырь был основан в XIV веке. После Октябрьской революции он оказался на территории Финляндии, и во время Великой Отечественной войны здания монастыря были повреждены. Позже было принято решение о восстановлении монастыря. В 1990 году его вернули Русской православной церкви (РПЦ). В 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина была начата реконструкция монастыря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился впечатлениями от поездки на Валаам. Он признался, что рад впервые побывать на острове в сопровождении своего друга и коллеги Владимира Путина. Сообщалось, что лидеры двух стран посетили службу в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поездка на остров носит неформальный характер. Путин и Лукашенко, как ожидается, вернутся в Петербург вечером 17 июля. По словам Пескова, на следующий день общение президентов продолжится в официальном формате на российско-белорусском форуме регионов.