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В ДНР рассчитывают, что Украина не сорвет новое перемирие по Донбассу

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В ДНР рассчитывают, что Украина не сорвет новое перемирие по ДонбассуДонецк, 17 июля. Народная милиция ДНР заявила о готовности соблюдать новое перемирие в Донбассе, которое вступает в силу 21 июля. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителя ведомства.

«Народная милиция ДНР привержена мирному разрешению конфликта. Мы готовы и дальше соблюдать режим прекращения огня», — приводит РИА Новости слова представителя управления Народной милиции ДНР.

В ведомстве рассчитывают, что Киев ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет новое перемирие.  

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота Луганск и Донецк заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать ситуацию в регионе пытаются на различных международных площадках, было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки идут по сей день, отметил «Царьград».

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Источник: РИА Новости
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